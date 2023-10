5 de 5

La hija del príncipe Andrés brilló en la Art of Wishes Gala de Londres con un vestido de encaje en azul bebé de la fima Self Portrait, a la que es fiel desde hace años. Encima, una chaqueta blanca ribeteada de Alice and Olivia, que ya había llevado en otras ocasiones. Los tacones blancos eran de Ralph&Russo.