El motivo por el que Leonor no se ha quitado el uniforme para el besamanos y la anécdota con un mando militar

La Princesa de Asturias ha sido la gran protagonista de la Fiesta Nacional. Su imagen vestida del uniforme acompañando a su padre, el Rey, en todos los momentos del desfile ha sido una de las imágenes más potentes de la jornada. Leonor ha lucido el uniforme de gala del Ejército de Tierra, y aunque tenía la opción de usar falda o pantalón, se ha decidido por lo segundo para esa ocasión.

La diferencia del vestuario que usa a diario en la AGM es que la camisa es blanca, en lugar de color verde militar, lleva guantes y la corbata, en negro. Además, durante el desfile ha lucido la boina de color granate de combatiente.

El Rey sí se vistió de civil, Leonor siguió de uniforme. Gtres

La sorpresa ha sido cuando ha comenzado la recepción posterior al pase militar y han aparecido Felipe VI y Letizia en el salón del trono del Palacio Real para realizar el tradicional besamanos, acompañados por la heredera. Entonces se ha desvelado que ella no se ha cambiado de ropa. Mientras que su padre sí que se ha quitado el uniforme militar para vestir de civil, la joven, de 17 años, ha preferido seguir vestida con su atuendo castrense.

"Ha sido ella la que ha elegido seguir vestida con el uniforme, se siente más cómoda y más segura así. Ha sido su propia decisión, nadie le ha dicho nada. Cuando está en formación con un mando es éste el que decide, fuera puede elegir ella. Lo mismo que el saludo militar, no lo ha hecho durante el besamanos a los mandos porque no llevaban prenda de cabeza. Así que no se hace", explica a Magas una persona cercana al equipo del Rey.

La Princesa, en el desfile. Gtres

Una de las anécdotas más curiosas que ha tenido lugar dentro del palacio ha sido justo antes de comenzar el primer besamanos de la Princesa de Asturias. Justo antes de que desfilaran los más de 2.500 invitados a la recepción, los Reyes y su hija ya estaban en posición para comenzar a recibir a las personas que hacían fila fuera del salón del trono. De pronto, uno de los generales pertenecientes al alto mando del ejército español, ha llamado la atención a la heredera, que para él simplemente es la cadete dama Borbón Ortiz, porque no llevaba bien colocada la chaqueta.

Leonor se ha puesto firme ante el comentario del mando y ha intentado colocársela de forma correcta. Otro momento que seguro que la Princesa no va a olvidar de este 12 de octubre y en el que no ha podido evitar una gran sonrisa, es cuando en la línea de saludos han aparecido el director de la Academia Militar de Zaragoza, distintos mandos y algunos de los compañeros con los que ahora comparte su día a día en la capital aragonesa. Al parecer ha sido una sorpresa, la futura Reina no sabía que iban a estar, cosa que ha demostrado con una gran sonrisa y contándoselo a su madre de forma inmediata. A las tres de la tarde, tanto los monarcas como la Princesa se han retirado del Palacio Real para poder descansar en Zarzuela de una mañana tan intensa y de tantas primeras cosas.