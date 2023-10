Letizia elige un discreto vestido floral customizado de Juan Vidal para dejar brillar a Leonor en la Hispanidad

No podía hacer mejor día para celebrar el desfile de la Fiesta Nacional. Los Reyes, acompañados por la Princesa de Asturias, que hacía dos años que no acudía por sus estudios de bachillerato en Gales (Inglaterra) y que es la primera vez que viste uniforme militar, ya que continúa con sus estudios en la Academia de Zaragoza. Después, para la recepción en el Palacio Real, Leonor dejará el look castrense y pasará a vestir de civil, igual que su padre, el Rey.

Para Letizia ésta es una cita que tiene completamente controlada. Lleva casi 20 años acudiendo al 12 de octubre, primero como Princesa y luego ya como Reina. Durante estos 19 años solo en las dos últimas ocasiones no ha elegido diseños firmados por Felipe Varela, modisto que la ha vestido siempre, gustando más o menos, pero perfecto para el momento.

Este jueves 12 de octubre, con un calor poco habitual en esta fecha, la esposa de Felipe VI ha lucido un look en tonos azules y con mangas transparentes, evitando así los diseños de tirantes, que no son propios para el desfile militar.

Letizia, a su llegada al desfile. Efe

De los 19 estilismos escogidos por Letizia en estos años, es probable que el de 2023 sea el menos vistoso, el menos 'de vestir', o podríamos decir menos regio. Se trata de un modelo perfecto para cualquiera de los muchos actos que tiene en su agenda a lo largo de los meses: un vestido en tono azul con estampado floral de colores neutros. Realizado en gasa, dejando transparentes las mangas y con un forro que cubre lo demás, tiene un patrón camisero al pecho con botones desde el escote en pico hasta el final de la falda. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que no es nada ajustado a la cintura, una de las cosas que más le gusta a la Reina; y es de largo midi.

No solo hemos estrenado nuevo vestido, sino que introduce en su armario a un nuevo diseñador, Juan Vidal, y eso siempre es buena noticia. Se trata de un modelo del modisto español que la Reina ha cambiado ligeramente, ya que el modelo original tenía un lazo que unía un poco más la zona del escote; ella ha preferido dejar las solapas fijas, sin que se cierren más.

Se trata de una firma muy conocida en el mundo de la moda y que comienza a ganar adeptas entre la alta sociedad madrileña. El diseñador comenzó a presentar sus primeras colecciones en 2009 y fue en 2013, tras recibir el afamado premio 'Who's on Next' otorgado por Inditex, cuando comenzó a presentar sus colecciones sobre la pasarela madrileña Mercedes Benz Fashion Week, siendo galardonado en dos ocasiones consecutivas con el premios L'Oréal a la Mejor Colección.

Durante el desfile militar la Reina no suele llevar completos, así que ha lucido sólo zapatos y como joyas unos pendientes y el anillo de Coreterno que tan poco nos gusta. El calzado que ha elegido ha sido en tono nude, para contrastar un poco con el azul cerúleo del vestido y se trata del modelo destalonado que últimamente no se quita, ya que tiene un tacón cómodo y discreto que le permite aguantar sin dolor las muchas horas que le quedan todavía de estar de pie. Luego se marchan directamente a la recepción en el Palacio Real, donde su marido y su hija se cambian de ropa, pero ella no.

Letizia, con pendientes de Gold&Roses. Gtres

Los pendientes que lucía no eran nuevos, se trata de un modelo de Gold&Roses, que le vimos por primera vez en el mes de junio, cuando estuvieron en nuestro país Rania y Abdalá de Jordania. Esta joyería se ha convertido en una de sus favoritas. Es el modelo Luzía, que tienen forma de estrella, realizado en oro rosa y blanco con diamantes. Está disponible en la web de la marca, con un precio de 1.565 euros.

Nos espera un mes de octubre muy intenso de actos y de momentos para la historia. Este ha sido solo el primero, después llegarán los Premios Princesa de Asturias y el día 31 de octubre el acto solemne de la jura de la Constitución de Leonor como heredera a la Corona. Unas semanas con mucha emoción e intensidad.