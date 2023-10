Quién es 'El Chojin': el rapero que escribió la canción que cantó la reina Letizia

La reina Letizia ha causado una gran expectación al 'rapear' unas letras de 'El Chojin' en el acto del Día Mundial de la Salud Mental. Precisamente, captar la atención era la premisa de la monarca este martes para dar visibilidad a esta causa por la que está tan comprometida.

En el evento, organizado por la Confederación Salud Mental España, la Reina ha comenzado su discurso seleccionando unos versos de este famoso rapero. "Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto; duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero por qué han pensado que lo haría bien todo el rato", ha 'rapeado'.

"No se me ocurriría intentar rapear, por respeto, claro, a los artistas de este género musical. Pero se me ocurre que si esta tarde o mañana algún medio de comunicación titula 'la reina rapea por la salud mental' bien estará que de nuevo tratemos de llevar la atención a algo tan importante. Y tan serio", ha explicado la Reina.

[El Chojin, el Rapero del Guinness, Se Pasa al Jiu-Jitsu: "Me He Pegado en la Calle, Antes Había Muchos Nazis"]

Asimismo, la Reina ha destacado la historia de 'El Chojin', ya que ha resaltado "la ayuda que brinda a gente joven con dudas, angustias y problemas a través de sus canciones y sus libros".

Pero ¿quién es este popular rapero que inspiró a la reina Letizia en su discurso para dar visibilidad a la salud mental? A continuación, detallamos quién es el autor de las letras que 'rapeó' la monarca.

Quién es 'El Chojin', el autor del verso que 'rapeó' la Reina

Domingo Antonio Edjang Moreno, conocido como 'El Chojin' (Torrejón de Ardoz, Madrid, 1977), es una de las principales figuras del rap desde hace dos décadas. El rapero, compositor y escritor es una de las voces urbanas más conocidas en España y en Latinoamérica. De hecho, su padre es ecuatoguineano y su madre, extremeña.

En su discografía, el cantante madrileño acumula decenas de colaboraciones y catorce discos. Aunque, lo que más destaca de 'El Chojin' es su compromiso social para ayudar a los demás. Una implicación que le ha llevado a adaptar las letras de sus canciones a diferentes causas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Chojin 👑 (@el_chojin_oficial)

Además, el artista colabora con instituciones públicas, entidades sociales y ONG en campañas en contra del racismo y la violencia de género desde hace más de una década. 'El Chojin' también está presente en conferencias, debates y eventos diversos de índole social y cultural donde participa para poner voz a estas causas sociales.

Acostumbrado a llenar conciertos, el rapero también cuenta con un récord Guinness por ser la persona que más sílabas pronuncia en un minuto. 'El Chojin' es ingeniero aeronáutico, aunque ha revelado que la curiosidad le llevó a estudiar Física. También sabe pilotar un avión y pasa su tiempo libre dedicado a la sociedad mientras escribe novelas de ficción. En su ciudad natal estudió artes marciales y practica yudo desde los tres años. Además, es profesor de Jiu-Jitsu brasileño de niños y adultos en esta localidad madrileña.

Su historia de superación: sufrió bullying y racismo

En su aplaudido discurso, la Reina ha aludido a las implicaciones de 'El Chojin' con la sociedad. De hecho, el artista sufrió acoso escolar y racismo desde que era un niño. Por eso, muchas de sus letras hacen referencia al racismo.

Sus canciones están compuestas por momentos duros y de superación que le han ayudado a coger un impulso para salir adelante.

En concreto, en su canción Avanzo, 'El Chojin' manifestó: "avanzo porque odio estar mal y el luto se debe pasar... Al final, cualquier disgusto va a cicatrizar".

Desde muy pequeño, el rapero ha recibido insultos. "No puedo sentirme parte de una sociedad que me recuerda constantemente que no soy parte de esa sociedad", ha explicado sobre la falta de representación de las diferentes razas en la prensa.