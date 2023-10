El cambio radical de estilo de Leonor en el Día de la Hispanidad: así será su uniforme militar de gala

Todo está preparado para celebrar el 12 de octubre con el tradicional desfile militar al que seguirá una recepción. Los Reyes y su hija mayor presidirán el acto que, como todos los años, también tiene interés por el look elegido tanto por Letizia como por Leonor; la infanta Sofía causa baja y permanece en el UWC Atlantic College en espera de que le den sus primeras vacaciones.

[La foto inédita de Leonor y Letizia en el cóctel posterior a la jura de bandera: el orgullo y la felicidad de la Reina]

Este 2023, la festividad tiene un especial significado para la Familia Real por dos motivos: el papel que tendrá la Princesa de Asturias en los actos conmemorativos, ya que por primera vez participa en el acto posterior en el Palacio Real acompañando a sus padres, y la cercanía de su 18 cumpleaños y la jura de la Constitución.

Desde que empezó a asistir a la Fiesta Nacional, en 2014, la heredera ha ido transformando su estilo. Allí lució sus primeros tacones, unas bailarinas plateadas de Mascaró que la hacían crecer tres centímetros, y también algunos de esos vestidos de tweed que tanto le gustaban de pequeña. Tras dos años de ausencia debido a su estancia en Gales, Leonor reaparecerá con un cambio radical en cuanto a su estilo.

La Princesa, con los Reyes y la Infanta, en la Hispanidad de 2020. Gtres

Aunque en un primer momento se pensó que la dama cadete Borbón desfilaría, finalmente, no lo hará y ocupará el palco de autoridades junto a sus padres. Sin embargo, no lo hará luciendo uno de esos vestidos o conjuntos escogidos a conciencia para la ocasión, sino que lucirá un outfit castrense. Irá de uniforme, pero uno que aún no le habíamos visto y que seguro le sienta tan bien como los anteriores.

A su entrada a la Academia General Militar de Zaragoza vistió su ropa de campaña, luego dos atuendos diferentes tanto para la ceremonia de entrega de sables como para la jura de bandera, ambos con pantalones, y ahora estrenará uno nuevo y muy diferente. Leonor llevará el traje de gala del Ejército de Tierra. Consta de una guerrera caqui con falda midi del mismo color, cordones dorados, camisa blanca de manga larga, corbata negra y un fajín dorado. Además, llevará la boina roja en vez de la denominada gorra de plato caqui que el BOE fija para las mujeres.

Los uniformes de gala del Ejército de Tierra.

Una nueva imagen de Leonor en esta etapa de formación militar que está desempeñando con ilusión y entrega. El Día de la Hispanidad servirá de antesala a los actos por su mayoría de edad, así que será la última vez que aparezca en público antes de jurar la Constitución y recibir las felicitaciones de toda su familia en la fiesta privada que tendrá lugar el 31 de octubre en El Pardo. La Princesa al fin podrá contar con la compañía de su hermana, a la que ha echado mucho de menos.

El martes 10, el Gobierno en funciones concedía a Leonor el Collar de la Real Orden de Carlos III que le será impuesto durante el acto solemne ante las Cortes Generales. También lo recibió su padre el 24 de enero de 1986 días antes de cumplir 18 años. La distinción está formada por 41 eslabones entre los que se encuentran la cifra de oro del monarca que da nombre a la Real Orden, una orlada de palma y laurel esmaltadas en verde y rojo, dos leones de oro enlazados con un castillo de tres almenas sucedido por un grupo de trofeos de guerra en esmalte y oro.