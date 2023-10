Letizia pone el título: "La Reina 'rapea' por la salud mental"

La reina Letizia ha presidido hoy el acto del Día Mundial de la salud mental, organizado por la Confederación Salud Mental España en colaboración con la Fundación Once y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El evento ha tenido lugar en un hotel de la capital española bajo el lema ‘Salud mental, salud mundial: un derecho universal’.

[La pasión de Letizia por su vestido verde con estampado Paisley de Sandro no cesa]

La salud mental es una de las causas con la que la reina está más comprometida, por lo que su aparición en este acto era fundamental. Con un vestido en distintos tonos de verde, estampado Paisley y largo midi, Letizia ha pronunciado un discurso que no ha dejado indiferente a nadie.

Para comenzar, la Reina ha elegido unos versos del famoso rapero El Chojín: “Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto; duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero por qué han pensado que lo haría bien todo el rato”.

Ante la sorpresa de todos, Letizia aclaraba por qué este inicio tan diferente: “No se me ocurriría intentar rapear, por respeto, claro, a los artistas de este género musical. Pero se me ocurre que si esta tarde o mañana algún medio de comunicación titula “la reina rapea por la salud mental” bien estará que de nuevo tratemos de llevar la atención a algo tan importante. Y tan serio”.

La reina Letizia en el Día Mundial de la salud mental GTRES

Continuaba explicando la historia de El Chojín, que se encontraba entre los invitados y al que reconocía “la ayuda que brinda a gente joven con dudas, angustias y problemas a través de sus canciones y sus libros”. La reina señalaba la importancia de saber como seguir trabajando para que no se sigan vulnerando los derechos de las personas con patologías mentales.

“Es un día para reflejar cómo han sido los últimos 364. Un día donde las personas con problemas de salud mental nos miran a la cara y nos cuentan en qué debemos mejorar: la sociedad, las instituciones, las administraciones. Así que conviene escuchar para saber por dónde debe ir la acción”.

Por último, ha querido recalcar la importancia de invertir en una salud mental pública y de calidad: “Todos tenemos limitaciones, miedos, aversiones, desconfianza, inseguridades. Y todos necesitamos herramientas para afrontar la vida. Eso es, además, la prevención. Escuchemos entonces. Comprendamos que cuando no hay salud mental, se apaga cualquier esperanza de vivir con plenitud”.

La reina Letizia en el Dia Mundial de la salud mental GTRES

El acto ha sido moderado y presentado por la periodista Macarena Berlín, y ha contado con las intervenciones de Nel Gónzalez, presidente de la Confederación Salud Mental España, de Javier Moreno, participante del Comtié Pro Salud Mental en Primera Personas; y Rosa García, participante de la Red Estatal de Mujeres.

Día Mundial de la salud mental

Además de España, son más de cien países los que en este día se reúnen para poner en el foco mediático un problema que nos atañe a todos. Letizia no es el único miembro de la realeza que trata de visibilizar las enfermedades mentales y todo lo que conllevan.

También lo hacen los príncipes de Gales, Amalia de Países Bajos, que reconoció que tuvo que ir al psicólogo, o Maud Angélica, hija de Marta Luisa de Noruega, que ha hablado abiertamente sobre su lucha contra el suicidio.