Jura de bandera de la princesa Leonor, en directo: última hora y toda la información del acto

Faltan apenas unos minutos para que Felipe VI y Letizia lleguen a la Academia Militar de Zaragoza para presenciar la jura de bandera de la princesa Leonor. Una de las incógnitas es cómo irá vestida Letizia en un acto castrense tan relevante para su hija. Tradicionalmente, la vestimenta en los actos castrenses incluyen dos premisas a nivel de protocolo: color negro y mantilla. En el caso de la esposa de Felipe VI casi nunca ha seguido la norma y, en los últimos años, el blanco ha sido el color elegido para este tipo de compromisos, ya sea en la entrega de despachos militares o de la bandera.

"Creo que es una estragegia de la Casa Real para acercarla más a la normalidad, porque es verdad que en España cada vez se llevan menos mantillas y la Reina no quiere ser una excepción", dijo a Magas Marina Fernández, directora de Comunicación del Grupo Escuela Internacional de Protocolo. Sea como fuere, el hecho de no llevar mantilla no supone "ningún error.

Informa: Maite Torrente