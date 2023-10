La astróloga con 4 millones de seguidores: “El eclipse del 14 de octubre abre una ventana para las relaciones”

Fecha de publicación:

M ia Astral es María Pineda (1983), una astróloga venezolana que ha revolucionado el mundo de las predicciones mezclándolo con el desarrollo personal y tiene una comunidad de millones de seguidores. “Sí, tengo un equipo de personas que me ayuda, aunque mucho del contenido lo hago yo sola. Ahora tenemos una persona de recursos humanos muy buena y hacemos nuestras reuniones, evaluaciones trimestrales… estoy muy contenta”, explica Mia Astral a la revista Magas. Mia Astral ofrece su conocimiento de astrología kabbalística, coaching ontológico, también yoga y vida sana. Su objetivo es, como explica en su web miastral.com, “crear consciencia y ofrecer lecciones para aprender”, y deja claro que “esta información no sustituye el trabajo con un/a especialista de salud mental”. Durante la pandemia, relata cómo miles de personas le pedían que no dejase de enviar mensajes cada día. No siempre la vida de Mia fue perfecta, según confiesa a Magas, “de hecho, estar en una clínica de desórdenes alimenticios me marcó bastante y me hizo interesarme por el coaching ontológico y ciertas terapias para tratar de romper hábitos y conductas” nocivos o dañinos. En la vida, para ella, “todo son procesos de muerte y renacimiento”. Entiende que su actividad resulte extravagante para muchas personas. Pero también cree que cada vez más la astrología forma parte de la vida de la gente, sobre todo a través de los medios sociales. Y le parece que eso puede ayudar. “A ti te ayuda a cambiar tu vida, lo que sea ante lo que tú tienes apertura, no toda persona te va a ayudar. Es profesora o profesor tuyo quien tú permites que lo sea, eso ha sido también así para mí, hay cosas que hubieran sido muy útiles en un momento, pero yo estaba cerrada a ellas”.

Vestido de Saint Laurent

El ser humano evita tocar fondo, según usted… El ser humano evita tocar fondo y por eso evita su próximo crecimiento. Preferimos ‘malo conocido que bueno por conocer’. El 2020 nos forzó a todos a tocar fondo, para unos de manera más visible y para otros más privada, en las formas de muerte de ego o muerte psíquica. Es absurdo pensar que nunca va a ocurrir algo en nuestras vidas que nos va a obligar a parar, a lo que llamo un mindfulness forzado, siempre vendrá algo que nos obligará a parar. ¿Cuál es la razón de eso según su opinión? Hay muchas personas que lo pasan mal en su trabajo o en su vida y lo convierten en su ‘nuevo normal’. Y no lo es. La vida te está diciendo algo. Ahora está muy de moda en TikTok lo de ‘estoy en mi era de’ y eso lo que marca es la época de tu vida en la que estás más enfocada en tal o cual cosa. Es como un chiste, pero al mismo tiempo, sirve como ejemplo de que hoy todos tenemos ‘eras’ y eso nos da un poco más de poder sobre cómo proclamarlas y sentir poder personal. ¿Y qué aconseja a este respecto? Si tú abrazas tu incomodidad, si preparas tu sistema nervioso, eso te prepara para la próxima era. Cuando uno no toca fondo y sencillamente pasa de una era a otra como si fuera una puerta giratoria, los mismos problemas y obstáculos van contigo. No es lo mismo tener un percance económico que tener bancarrota y empezar con otro mindset a crear estabilidad diciendo ‘no quiero cometer los mismos errores que me llevaron a ese lugar’.

Top de Saint Laurent, pantalones de The Row y botas de Manolo Blahnik Top y falda de Saint Laurent

La astrología Según relata la famosa astróloga, “en verdad la astrología siempre fue parte de mi vida. Soy de Venezuela y ahí me formé como abogada, hice dos posgrados, trabajé incluso, me llamaba la atención el derecho penal, pero por condiciones políticas y porque tenía familia viviendo en EEUU decidí venir por seis meses, para hacer un diplomado en la Universidad de Miami”. Tres meses más tarde, con la muerte de su abuelo, decide que no tiene una razón para regresar, así que se establece en el país de las oportunidades, iniciando un blog en el que escribe sobre “lunas nuevas y llenas y eventos así. Siempre me decía a mí misma ‘un momento mejor tiene que venir’ y me ponía a buscar alineaciones, a estudiar los eventos”. Entonces decidió profundizar. “Mi conocimiento, aunque era bueno, era muy autodidacta. Fue en Estados Unidos donde me formé, hice un curso de astrología kabbalística, estudié en ISAR (la Sociedad Internacional de Investigación Astrológica)”, relata, y señala otras formaciones. “No fue que yo decidiera ‘voy a trabajar como astróloga’, fue algo más de ‘voy a compartir espontáneamente a mis 22 o 23 años en Twitter esos 140 caracteres de alguna información que podía ser interesante sobre eventos astrológicos y, más allá de mi fuerza de voluntad, esos tweets empezaron a compartirse y explotó solo, no hice nada, porque en ese momento no había Instagram. Luego me contactó un editor de un periódico, y empecé a hacer los horóscopos, más tarde Erika De la Vega, una caraqueña que ahora vive en USA, y así progresivamente”. A lo largo de una década y media, fueron sus “experiencias personales las que han moldeado la dirección adonde llevo la astrología, por ejemplo, estar en una clínica de desórdenes alimenticios me marcó bastante”, explica. “Me formé también como profesora de yoga y eso cambió la forma en que veo y comunico las cosas. Mis experiencias de vida me han ayudado a que el paraguas sea más grande. Mucha gente todavía le tiene reservas a la astrología, o no confían, yo lo entiendo perfectamente, pero a través de las alineaciones astrológicas se puede hablar de temas que nos tocan a todos los seres humanos. Y eso es muy grande”.

Top de Saint Laurent, pantalones de The Row y botas de Manolo Blahnik

¿Qué nos dice la astrología de lo que viene? El 2024 tiene una carga de alineaciones y eventos que no sólo nos dicen algo del futuro, tienen que ver con cosas que vimos este año, con el primer ingreso de Plutón a Acuario. Plutón entró en Acuario en marzo y todos los temas que ya existían sobre IA, ChatGPT e innovación sencillamente explotaron, colmaron nuestras redes sociales y nuestros medios de comunicación. Plutón se devuelve a Capricornio, baja de nuevo la cantidad de información sobre esto y, sin embargo, en 2024 todo el tema de la innovación y futuro viene con muchísima más fuerza. Y no espera por nadie. La pregunta del ser humano ante la maquinaria o una inteligencia que va por sí sola se tiene que reposicionar internamente. Y eso tiene que comenzar por nuestro mundo emocional, que es lo que tenemos de muchísimo valor, por encima de esta inteligencia artificial. ¿Podríamos decir entonces que la astrología pronosticó la IA? La astrología no podía predecir la inteligencia artificial como tal. Pero Acuario es un signo de tecnología y de poder a los grupos. Si tú le hubieses preguntado a un astrólogo en 1970 qué iba a pasar con Plutón entrando en Acuario en 2023, te hubiera dicho ‘no sé exactamente qué va pasar’, porque ¡imagínate la tecnología en 1970!, pero te diría ’sé que es algo que no hemos visto, que va más allá del ser humano, que nos lleva a otra frontera’. Plutón en Acuario es algo que nadie vivo hoy ha experimentado, entró en marzo y se quedó hasta julio; lo que hizo fue darnos un vistazo de lo que viene. No sólo la IA y ChatGPT, empezamos incluso a notar una tendencia en redes sociales, como medidor de lo colectivo, de cómo se empezó a mostrar mucho más ‘queremos el caos’, ‘queremos las personas que no muestran perfección, queremos lo real’, y al mismo tiempo ‘queremos más protección y más privacidad’. Todo eso nos está mostrando los cambios que en 2024 van a venir con más fuerza. ¿Qué tal es la carta astral de España? Obviamente, es diferente en cada país, pero yo me enfoco en astrología personal. Cada país tiene su propia carta astral. La astrología es un sistema conductor de cómo explicar las cosas. Es mi primera vez en España y quiero que todo el mundo pueda entender más sobre esto en mis eventos. No hago astrología colectiva, porque he visto a muchos astrólogos haciendo observaciones de países donde no viven, y eso es como leer la carta a una persona sin tomar en cuenta su educación, su cultura, ni respetar su historia. ¿Algún ejemplo de personas que le hayan agradecido sus consejos? Por redes llegan muchos comentarios, pero los más importantes son los que suceden en eventos. Me han contado cosas de todo tipo que yo respeto, y no puedo repetir, algunas de las cuales son realmente fuertes. Desde ‘quería emprender y no me atrevía, y lo hice’, a ‘terminé estudiando astrología y me he dado cuenta de que es un sistema’. Todos esos comentarios me tocan el corazón.

Vestido blanco y negro de Ronny Kobo y botas de Balenciaga

Florecer En pocos días, Mia Astral organizará un evento multitudinario presencial en nuestro país como parte de una gira que ha llamado ‘Florecer”. Este acto “tiene por detrás de su narrativa una explicación de lo que hemos vivido en los últimos años, de 2018 hasta acá. El trasfondo astrológico del evento son vivencias que hemos vivido todos, pero tratando de abrazar el duelo, porque es la manera de asegurarnos de que cuando nos levantemos va a florecer. Cuando queremos que una situación termine o nos queremos ir de ella, como nos da miedo quedarnos en vacío, cuando estamos a punto de tocar fondo, nos da tanto miedo hacerlo, ¡que seguimos nadando en esa superficie, pero pasándolo muy mal! Esta conversación es una invitación a tocar fondo. Es la manera, como la flor de loto, en la que puedes florecer”, explica. ¿Cuáles son los contenidos más deseados en sus redes? Los ‘hot topics’… Son los eclipses y el amor, siempre. ¡En octubre tenemos dos eclipses! El 14 y el 28, por eso mi evento será el 25. Piensa que la mayoría de las cosas de las que yo hablo no las ves, pero los eclipses son un evento que llama la atención más allá de la astrología, astronómicamente hablando. ¿Los eclipses cómo nos van a afectar, en su forma de verlo? Nada ‘te va a pasar’ el día del eclipse. Todo octubre es un mes en el que se ven en evidencia cambios que han ocurrido de junio a septiembre. Hemos tenido siete planetas retrógrados, más de lo habitual, todo proceso retrógrado es de introspección y, sobre todo, octubre y noviembre son meses en los que esa introspección mostrará algo… lo que sucede con el eclipse del 28 es que es el último en Tauro de una serie que comenzó en 2021. Es el signo de la Tierra, de la siembra y la cosecha, así que antes de que termine el 2023 se nos mostrará cómo florecimos en la zona Tauro de nuestra carta, y nos vamos a dar cuenta de que va a haber un brote, un florecimiento de un tema en nuestra vida en el que hubo inestabilidad. No es que todos los problemas estarán solucionados, o que el florecimiento será como tú quieres, pero habrá una gran satisfacción porque es en conjunción a Júpiter. En el momento en que Júpiter entre en Tauro, todo habla de un florecimiento, esos últimos meses de 2023.

Blazer de Wardrobe NYC, botas de Balenciaga y vestido de Ronny Kobo

¿Y respecto al amor? Estamos con una serie de eclipses que terminará en 2025: mientras haya eclipses en Aries y Libra, el tema son los vínculos. Siempre que tenemos estos eclipses, que son cada nueve años, escuchamos mucho de separaciones, pero también de parejas que nos asombra que se junten. El eclipse del 14 de octubre nos da la oportunidad de, si hay un vínculo en el que se pueda rescatar lo que se tenía, pero planteado de una manera diferente, ese es el eclipse que abre un ciclo hasta abril de 2024, para que pueda hacerse. No sólo relaciones de amor, también una relación de amistad que se terminó o con un socio o socia, un vínculo que acabó. El eclipse del 14 de octubre abre una ventana para que, si hay algo que rescatar, lo hagamos. Pero no con la misma dinámica que antes. La posición de ambas personas envueltas tiene que ser diferente, si no, no será posible. También cambios en la posición que tenemos respecto a temas de género. ¿Es verdad que nos afecta Venus retrógrado? Este año tuvimos un Venus retrógrado, que ocurre cada 19 meses, y algo muy característico son las rupturas en relaciones, y vimos que todas las noticias estaban resaltando las rupturas justo cuando Venus empezó a retrogradar. Aunque no lo veas, esto está pasando, y lo que dicen las noticias encaja. Siempre se ha sabido que Venus retro, que es cada 19 meses, trae esto. ¿Cómo se diferencia una persona que sabe de astrología de una que no? Cada astrólogo va a crear una predicción según su entendimiento de la astrología, yo respeto visiones de diferentes astrólogos. Nunca hablo del trabajo de otras personas.

Vestido de Saint Laurent

Entonces, ¿cómo se desacredita una predicción? Se desacredita sola, porque en el tiempo se va a saber si ocurrió o no. Hay que seguir el trabajo de una persona. La carta astral es la base y de ella se pueden sacar progresiones, arcos solares, esas son esas técnicas predictivas…. Yo trabajo con astrología personal. Por eso no me verás tratar de hablar de temas que no conozco. Las piedras, por ejemplo, no son mi tema, me encantan y me fascinan y tengo cuarzos en casa, pero sólo hablo de lo que sé. ¿Qué mujeres admira? Las mujeres que más admiro son las que tengo cerca, amigas y de mi familia. Tengo acceso a sus vivencias de primera mano y las veo atravesar situaciones que no son fáciles. He admirado por ejemplo a Marianne Williamson por mucho tiempo, pero siempre elegiría como respuesta a las que son cercanas a mí. Y… ¿cuáles son sus sueños? Con Mia Astral tengo muchos planes, por ejemplo me gustaría poder tener una escuela de astrología, aunque eso va a tomar años, ahora sobre todo se trata de sueños personales, pero soy reticente a compartir mucho de mi vida personal en redes sociales y en los medios.