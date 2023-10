Isabel Díaz Ayuso hace un guiño a Letizia con sus zapatos: los detalles de su 'look' en el desfile de la Hispanidad

El desfile de la Hispanidad ha sido especialmente significativo este año por el papel protagonista de la princesa Leonor, que ha brillado con luz propia. Entre los asistentes, muchas políticas nacionales que han elegido sus mejores looks para la ocasión. Entre ellas, Isabel Díaz Ayuso, que ha elegido el color blanco, muy adecuado para este tipo de actos militares. Ha cambiado radicalmente de estilo, pues en los últimos años había elegido tonalidades más saturadas y llamativas.

[Isabel Abdo, la diseñadora de los tacones sensatos preferidos de la Reina: "Me planteo sacar unos botines llamados Letizios"]

Lo que no ha cambiado la presidenta de la Comunidad de Madrid es su devoción por la diseñadora Vicky Martín Berrocal, que una vez más firmaba su estilismo. Se trata de un modelo de la colección de novia prêt-à-porter modificado especialmente para ella, pues le ha quitado unas plumas que llevaba en el escote en el modelo original.

Un cinturón en color empolvado, ceñía la cintura de la política del Partido Popular, que llevaba el pelo suelto con sus rizos naturales y unos vistosos pendientes largos. Ocupó el palco de las autoridades junto a María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura.

Isabel Díaz Ayuso, con vestido de Vicky Martín Berrocal. Efe

La sorpresa del outfit de Díaz Ayuso ha sido la elección de los zapatos, con los que ha hecho un claro guiño a Letizia. Ha lucido el modelo Carrie de la diseñadora española Isabel Abdo, en color nude, que es precisamente el preferido de la Reina. La esposa de Felipe VI los ha llevado en infinidad de ocasiones, poniendo en primer plano a esta zapatera que ha visto cómo la visibilidad de la marca subía como la espuma gracias a ella. El detalle distintivo es la hebilla que lleva en el empeine, que le da un sabor retro ideal para cualquier evento formal como éste.

Fabricados en España, tienen un tacón de 5,5 centímetros y plantas interiores con acolchado, que los hace muy cómodos. La presidenta los ha escogido seguramente por su confort y elegancia, siguiendo la estela de la Reina, que también los tiene en negro. Tal y como expresaba Abdo hace unas semanas en Magas, el hecho de tener una clienta royal de esta magnitud supone una gran ayuda.

[Isabel Abdo, diseñadora de los zapatos más llamativos de Letizia: "Era mi sueño que la Reina los llevara"]

"Además de visibilidad, Letizia le da a la marca una credibilidad enorme y eso es algo crucial. Por supuesto que me ha ayudado también en las ventas y el posicionamiento y no puedo estar más agradecida de que la Reina apoye a pequeñas marcas españolas como la mía. Creo que hace una labor maravillosa, porque sacar adelante una marca es muy difícil hoy en día porque hay mucha competencia por el mercado. Por eso, no puedo estar más que agradecida a Su Majestad por habernos elegido", decía. Ahora, Díaz Ayuso se suma a la lista de sus Vips, junto a Carmen Lomana y Vicky Martín Berrocal.